Запорожский апелляционный суд оставил в СИЗО няню, которую обвиняют в смерти годовалой девочки

Сегодня, 12 июня, в режиме видеоконференции прошло судебное заседание в апелляционном суде по делу смерти годовалой девочки в частном детском саду, сообщает корреспондент РепортерUA.
Изначально няню Ирину Суханову, которую обвиняют в смерти ребенка, приговорили к 60 дням заключения в СИЗО (до 2 августа). Но адвокат обвиняемой Павел Будилка подал аппеляцию и настаивает на содержании женщины под домашним арестом.
В результате Запорожский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда. Женщина будет находиться в СИЗО.
Адвокат наставивает на освобождении и оправдании подозреваемой. При этом он опирается на выводы судмедэкспертизы, согласно которой смерть девочки Леси признана несчастным случаем. По его словам, из-за неблагоприятных стечений обстоятельств произошло неумышленное убийство. Ребенок задохнулся рвотными массами. При этом няня, которая долгое время проработала медсестрой и имеет троих детей, оказывала первую помощь и вызвала «скорую».
Также адвокат на заседании настаивал на том, что ребенок имел какое-то заболевание, что также могло спровоцировать рвоту, от которой ребенок задохнулся. Его подзащитной грозит статья или неумышленное убийство, или оставление в опасности, что влечет за собой наказание сроком от 3 до 5 или от 3 до 8 лет.
Как считает адвокат родителей умершей девочки Теймур Мамедов, воспитательница скрывает и искажает факты, чтобы избежать уголовной ответственности.
Обвиняемая также свою вину не признает. При этом люди неоднократно угрожали обвиняемой самосудом, если ее выпустят из-под стражи.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.