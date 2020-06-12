Подробности и главные заявления во время представления нового губернатора в Запорожье

Сегодня, 12 июня, в Запорожье представили нового председателя Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина. В сессионном зале областного совета также присутствовали: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов и глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
Во время выступления каждый из спикеров отметил, что главные проблемы Запорожского региона связаны с бандитизмом. Также была отмечена проблема хищения бюджетных средств с комунальных предприятий региона.
В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что Запорожский регион является одним из самых криминогенных в Украине.
«Если мы посмотрим показатели на 10 тыс. населения то, к сожалению, у нас Запорожская область лидирует. Мы сегодня приехали не только поздравить нового главу области, но и провести Координционный совет правоохранительных органов и проговорить о тех всех мероприятиях, которые мы должны общими усилиями принять, чтобы эту ситуацию исправить», - отметила Ирина Венедиктова.
Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отметили, что борьба с бандитскими группировками в Запорожском регионе является ключевым вопросом для обеспечения достойного качества и безопасности жизни граждан.
«Я понимаю проблемы и бандитизма в Васильевке, потому что я там вырос. И благодарю Юлие Яцык, что начали активно с этим бороться. Уже есть определенные результаты», – подчеркнул Федоров.
Также он упомянул и о ситуации в Кирилловке, как с предпринимателей начали собирать деньги, чтобы они имели возможность открыть летний сезон.
В свою очередь, Арсен Аваков заявил, что ключевые задачи для региона очень просты – они концентрируются на двух основных тезисах. Первый тезис – промышленное развитие, второй – обеспечение качества жизни для жителей области.
«Что касается качества жизни. Качество жизни – это безопасность. И здесь действительно это есть проблемой. В некоторых небольших городах, да и в самом Запорожье, бандитские группы обнаглели. Они вписывают себя в порядок жизни, как некую данность, как некие ценности. Я сейчас хочу сказать публично – это не так. Мы сегодня здесь, чтобы профессионально обсуждать, как сделать так, чтобы бандитские понятия и разборки оказались в прошлом», - подчеркнул министр МВД.
Глава СБУ Иван Баканов назвал Запорожье непростым регионом и напомнил о схемах, связанных с разворовыванием бюджетных средств, которые действуют в области.
«Иногда мы фиксируем факты нарушений в бюджетной сфере, разворовывания, присвоения бюджетных средства. Есть такие факты и в Запорожской области. Но иногда это происходит из-за того, что местные органы власти недостаточно коммуницируют со Службой безопасности Украины», - сообщил Баканов
Во время выступления была затронута и тема хищений с коммунальных предприятий города.
«У нас очень много структурированной информации касаемого того, кто зарабатывает на коммунальных предприятиях в городе и области», - заявил Михаил Федоров.
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Кроме того, спикеры подняли вопросы, касающиеся развития региона, экологии, задолженности по зарплате, развитии промышленных предприятий, в том числе и сотрудничества с «Мотор Сич».