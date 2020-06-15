Страдают как женщины, так и мужчины: как в Запорожье помогают жертвам домашнего насилия. Фото

По данным МВД, за первый квартал 2020 года украинская полиция применила около 12 тыс. срочных запрещающих предписаний за совершение домашнего насилия, и из них 2,3 тыс. – за апрель. Также известно, что за первый квартал года в суд направили около 34 тыс. административных протоколов. Тысячи людей, как женщины, так и мужчины, ежедневно страдают от насилия со стороны членов своих семей, и только немногие из них понимают проблему и решаются как-то с этим бороться. В таком случае важно помнить, что существуют люди и организации, которые помогут даже в самых сложных ситуациях.
Для борьбы с домашним насилием в Украине и Запорожской области разработана целая система, предусматривающая комплексную помощь во всех сферах жизни. Организованы центры помощи жертвам домашнего насилия, телефоны доверия, социальные сети, чат-боты, созданы полицейские мобильные группы, привлечены к содействию Службы по делам детей, Центры служб для семьи, детей и молодежи, районная и территориальная власть, Центры по предоставлению бесплатной правовой помощи и прочие организации.
Только в Запорожье находятся два центра, в которых можно переждать самое тяжелое время и получить психологическую и юридическую поддержку: Центр социальной поддержки детей и семей «Уютный дом» и Запорожский областной центр социально-психологической помощи. Эти учреждения дают кров как жертвам домашнего насилия, так и другим запорожцам, попавшим в тяжелые жизненные ситуации.
РепортерUA пообщался с директором Запорожского областного центра социально-психологической помощи Олесей Александровной Шахаровой, чтобы показать, как работает учреждение такого типа изнутри (по техническим приичнам, текст интервью был переведен с украинского).
– Наш центр предоставляет бесплатные социальные услуги всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и не может самостоятельно с ней справиться. Особое внимание уделяется проблеме домашнего насилия. Мы помогаем как семьям, так и отдельным людям, детям в составе семьи. Центр работает в двух режимах: круглосуточном и дневном. К нам можно позвонить в любой день, в любое время, и получить как минимум необходимую информацию или записаться на прием к специалисту, – отметила Олеся Шахарова.
Откуда приходят люди?
– Центр функционирует почти 15 лет. Поэтому о нас много кто знает. К нам направляют и Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, Службы по делам детей, отделения полиции, и райадминистрации, и сельсоветы, и общины. Ведь мы являемся областной структурой. К нам обращаются не только запорожцы, но и жители всей области. Информация о нашем центре распространяется буклетами и среди партнеров, и среди населения на мероприятиях, – отметила директор центра. – В прошлом году, например, мы участвовали в Фестивале семьи в «Дубовой роще». У нас есть официальный сайт, страница на Facebook, Также узнать о нас вы можете на сайте Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации, и на сайте Запорожского областного совета.
После каких ситуаций люди могут попасть в ваш центр?
– Случаи бывают разные. Иногда это кризисные ситуации, когда человека срочно нужно поселить, потому что он уже не может вернуться домой, – рассказала Олеся Шахарова. – У нас был случай обращения во время карантина: мама с тремя детьми, которую избил муж, совершил насилие в отношении детей. Она в отчаянии обратилась к социальному педагогу школы, тот обратился в районную службу по делам детей, а уже после обращения в службу, психолог центра социальных служб для семьи, детей и молодежи привела детей вместе с матерью к нам. Им была оказана неотложная помощь. Изначально сотрудничали с полицией, выясняли, почему полиция не помогла этой семье, и обидчик остался в помещении, которое даже не принадлежит ему, а женщина с детьми была вынуждена искать себе жилье. И благодаря сотрудничеству было вынесено срочное защитное предписание, согласно ЗУ «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», который вышел в конце 2017 года. То есть, полиция приезжает, проводит оценку риска ситуации и по результатам выносит защитное предписание. Максимальный срок такого предписания – 10 дней. Срок полиция определяет сама в зависимости от кризисности ситуации. И таким образом нам удалось вернуть семью домой, а агрессору ограничить доступ на 10 дней. Кто-то возможно скажет – что такое эти десять дней, он через десять дней вернется. Но. У нас есть еще ограничительное предписание, которое выносит суд. И в течение этих десяти дней пострадавшее лицо может обратиться к бесплатному адвокату, который предоставляется Центром по предоставлению бесплатной правовой помощи, в свою очередь адвокат поможет составить иск, и уже суд, согласно закона, должен принять решение в течении 72 часов. И уже тогда судом может быть ограничен доступ обидчика к семье максимальным сроком до шести месяцев. И даже есть такой момент – ему могут ограничить доступ, даже если семья находятся в его жилье. Но, если он будет нарушать это предписание, есть также более серьезные санкции, прописанные в уголовном и административном кодексах: штрафы, исправительные работы или даже арест и лишение свободы, – рассказала руководительница центра.
– Возможно, я очень далеко зашла, я могу об этом очень много рассказывать. У меня в практике за все время работы было очень много людей и семей, которым мы помогли, с некоторыми я до сих пор общаюсь, которые звонят, а некоторые вообще заходят к нам на чай или кофе. Меня это радует, что я не зря работаю. Понимаю, бывают случаи, и таких случаев на сегодня, к сожалению, больше, когда возвращаются к своим обидчикам. Значит у пострадавшей нет еще осознания, что больше так жить нельзя, и что нужно что-то решать. И если пострадавшая приняла решение, то всегда найдутся и люди, и службы, которые помогут, – отметила Олеся Шахарова.
Как центр сотрудничает с полицией?
– Мы тесно сотрудничаем с полицией. В Запорожье и Бердянске есть специальная группа экстренного реагирования на случаи домашнего насилия. То есть когда на «102» человек сообщает о домашнем насилии, то вызывают именно эту группу. Она выезжает и делает свою работу. Благодаря им мы помогли той семье, которая к нам обратилась во время карантина. Районные отделения полиции, к сожалению, не всегда могут помочь, ведь в их компетенцию входит не только реакция на случаи домашнего насилия, но и другие направления, – рассказала директор центра. – Также, как говорилось ранее, мы сотрудничаем с Центром Социальных служб для семьи, детей и молодежи, с Центром по предоставлению бесплатной правовой помощи – где назначают бесплатного адвоката для пострадавших от домашнего насилия. Теперь пострадавшие от домашнего насилия попадают под категорию лиц, которым предоставляется бесплатный адвокат независимо от того, состоятельный человек или нет, может он сам себе оплатить услуги адвоката или нет. Согласно закона, все имеют право на бесплатного адвоката, – отметила Олеся Шахарова.
«Бытует мнение, что у нас домашнее насилие происходит только в семьях с малым достатком, в неблагополучных семьях. Да, обычно так и бывает, но и ситуации с «золотой клеткой» также происходят. У нас была и депутат, которая страдала от домашнего насилия со стороны мужа. У нее двое детей, и на сегодня у нее уже все хорошо, она от него ушла. Были и другие подобные случаи. И это подтверждает тот факт, что насилие может быть у людей с разным достатком, с разным уровнем образования».
Какую помощь предоставляют запорожцам в центре?
– Человек может проживать в центре максимально 90 дней. За это время с ним работают социальные педагоги, психологи и юристконсульт. То есть, когда к нам поступает человек/семья, ему назначают социального педагога, который координирует, исходя из потребностей клиента составляется индивидуальный план работы. Помогаем с трудоустройством, предоставляем перечень документов. У нас был такой случай во время карантина, когда мы помогали, потому что центры занятости также прекратили очное посещение. Но человек пришел, мы созвонились с центром занятости, узнали, каким образом сейчас можно стать на учет, помогли, все рассказали, прописали алгоритм действий. Если такая ситуация происходит не во время карантина, мы просто направляем человека, говорим, куда именно подойти. Или в центре занятости есть мобильные терминалы, к которым можно подойти и узнать о вакансиях. Мы предоставляем необходимую информацию, которой могут воспользоваться люди. Если, например, есть необходимость подтвердить, что этот человек находится в тяжелых жизненных обстоятельствах, и ему необходимо стать на учет в центре занятости, а мы знаем, что для этого нужен, тогда мы объясняем, что человек не может вернуться за документами домой, потому что там находится агрессор, а она бежала в одних тапочках и успела взять с собой только детей и ничего больше. И, если нужно, мы заказываем дубликат диплома в учебных заведениях. Это, конечно, время, но все же. Это касательно работы. Относительно учебы. У нас неподалеку есть детский сад, 84-я школа, и мы пишем ходатайство, чтобы устроить туда, если нужно, детей. Это дает матери свободное время, чтобы она могла найти работу и за эти три месяца накопить средства на аренду жилья. Если же свое жилье есть, но там находится агрессор, то мы подключаем и Центр вторичной правовой помощи, и полицию. Также подключаются адвокаты при разделе имущества. Случаи бывают разные, – рассказала директор центра. – Была ситуация, когда к нам обратилась женщина, служившая в АТО, мать четырех детей. Она приехала к нам из другой области, прожила в Запорожье более полугода, и мы помогали восстанавливать ей социальные выплаты, на которые она имела право.
– Также оказывается психологическая помощь. Психологи работают по необходимости, обычно, один раз в неделю. Но если нужно чаще – то чаще. Питание для жильцов центра предоставляется в течение всего времени проживания. Есть типовые нормы по питанию, утвержденные именно для таких центров. И, согласно типовым нормам, мы предоставляем питание. Поскольку центр у нас небольшой, у нас есть маленькая кухня, где можно что-то разогреть, сделать себе кофе или чай, – отметила Олеся Шахарова.
Как охраняется центр и его жильцы?
– У нас нет охраны, но есть дежурный администратор. Центр работает круглосуточно. Специалисты работают с понедельника по пятницу, с восьми до пяти, а вечером приходит дежурный администратор. А в праздничные и выходные дни работают администраторы. Но они не являются охраной. У них нет оружия. В сложных случаях мы вызываем полицию. И такие случаи действительно были. Как видите, на наших окнах роллеты. Они установлены после того, как нам не один раз били окна, – рассказала руководитель центра.
Года два назад у нас находилась женщина, и у нее был очень агрессивный муж. Узнав, где она скрывалась, дождавшись окончания рабочего дня, он напал на нее, когда она вышла из центра. Когда она забегала в центр, он стрелял с пневматического оружия. У нас даже остались на роллетах вмятины. Вызвали полицию, но пока она приехала, мужчина успел сбежать. Его потом нашли, задержали на три часа, провели беседу и отпустили. Женщину переселили в другое убежище.
Вырос ли уровень домашнего насилия во время карантина и количество обращений за помощью?
– Я думаю, что уровень домашнего насилия вырос, но вот количество обращений не увеличилось, а наоборот уменьшилось. Связано это с изменением самого формата обращения, ведь мы перешли в онлайн. Мы со всех каналов слышим: сидите дома, самоизоляция, не подвергайте себя опасности. К сожалению, в этом есть определенный просчет государства. Все-таки, необходимо сообщать людям, что в кризисной ситуации они могут обращаться в социальные службы. Мы предоставляем помощь в онлайн-режиме, телефонное консультирование и ведем очно кризисные случаи. Также во время карантина были внесены изменения в условия зачисления на временное проживание в центр, добавилась необходимость сдачи теста на коронавирус. На нашей станице Facebook вы можете найти видео-советы психологов и юриста, как себя вести во время карантина, как быть родителям, которые находятся на дистанционной работе и помогают детям с домашними заданиями, как это совмещать, – рассказала руководитель учреждения.
Как часто к вам за помощью обращаются мужчины, пострадавшие от домашнего насилия?
– По статистике, мужчины гораздо реже обращаются за помощью. Возможно, многие считают, что обратиться за помощью – значит показать себя слабым, но это не так. Потому что случаи бывают разные, – отметила Олеся Шахарова. – Например, у нас было обращение от пожилого мужчины, которому мы предоставили помощь в дневном режиме. Он страдал от своего сына, с которым проживал. Тот хотел положить отца в психбольницу, хотя он был абсолютно здоров, из-за финансового интереса, квартиры. Бывают разные случаи. На сегодня в центре находится мужчина, который пострадал от домашнего насилия со стороны жены и сына. И на улице он оказался из-за того, что жена с сыном постоянно оказывают психологическое, физическое и экономическое насилие над отцом.
Было ли такое, что вы помогали человеку, а после он начинал с вами работать и помогать другим?
– Да, был случай. Сейчас эта женщина сотрудничает с нами. Она из Запорожской области, обращалась к нам за помощью из-за насилия со стороны мужа. От него она ушла. Сейчас она работает в благотворительной религиозной организации и часто сотрудничает с нами, помогает игрушками, вещами, сладостями, канцтоварами, – рассказала директор центра.
Какие потребности центр имеет на сегодня, есть ли необходимость расширения?
– На сегодня количество обращений уменьшилось, но у нас были случаи, когда десять человек проживает, а к нам обращаются, и мы уже не можем никого поселить. Поэтому о расширении, да, говорили мы об этом, это нужно. Но если будут создаваться приюты для жертв домашнего насилия, что сейчас практикуется по всей стране, то возможно тогда будет достаточно и наших десяти мест. Потому что мы специализируемся на помощи не только жертвам домашнего насилия, но и другим пострадавшим категориям. А если будут такие узкоспециализированные приюты, то мест, наверное, будет достаточно, – подытожила Олеся Шахарова.
Справка. Согласно ЗУ «О предотвращении и противодействию домашнему насилию», понятие домашнего насилия объясняется как действия или бездействие физического, сексуального, экономического, психологического насилия, которые совершается в семье. Круг лиц, к которым могут применяться санкции, значительно расширен, и если раньше под домашним насилием подразумевалось насилие, совершаемое в супружеской паре, то сейчас действие закона распространяется на всех членов семьи.
В обществе распространены ситуации, когда люди не подозревают об абьюзивных отношениях внутри своей семьи. Обидчики тоже не всегда понимают, что они совершают насилие и причиняют боль близким. Абъюз может принимать множество форм и восприниматься как нечто обычное и не вызывающее беспокойства в силу привычки. Но если дом для человека не является местом покоя и отдыха, если невозможно расслабиться даже в собственной комнате, стоит задуматься о том, что происходит в семье на самом деле.
Напомним, что законом предусматривается ответственность за четыре формы домашнего насилия:
– физическое насилие (от самых тяжелых избиений до пощечин, пинков, щипаний);
– сексуальное насилие (любые действия сексуального характера, совершенные в отношении совершеннолетнего без его согласия или в отношении ребенка независимо от его согласия или в присутствии ребенка, или другие правонарушения против половой свободы или половой неприкосновенности личности);
– психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижения, преследования, запугивания, другие действия, направленные на ограничение волеизъявления лица, повлекшие эмоциональную неуверенность, неспособность защитить себя или нанесли вред психическому здоровью человека);
– экономическое насилие (умышленное лишение жилья, еды, одежды, другого имущества, средства, документов, возможности ими пользоваться и прочее).
Куда обращаться за помощью
Чат-бот #ДійПротиНасильства.
Запорожский областной центр социально-психологической помощи – тел. +38 (061) 769 79 02, эл. почта: kriziscentr@ukr.net, адрес: 69104, г. Запорожье, ул. Севернокольцевая, 22-а.
Запорожский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи – тел. +380 (061) 228 02 80, 067-515-15-84 (Viber, WhatsApp), 066-313-15-84, 073-515-15-84, эл. почта: zmcsssdm@ukr.net, почта: 69035 г. Запорожье, ул. Рекордная, 34А.
Департамент социальной защиты населения ЗОГА – тел. (061) 764-42-65, эл. почта: adm@dszn-zoda.gov.ua, почта: 69063 г. Запорожье, ул. Александровская, 48.