Формирование новой команды: из ЗОГА собираются уволить Антонова

РепортерUA 16 Июн 2020 - 12:29

Председатель облгосадминистрации Виталий Боговин начинает осуществлять первые кадровые перестановки. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.

Так, направлены на согласование в Кабинет Министров Украины и Офис Президента документы о согласовании освобождения от должности заместителя председателя облгосадминистрации Андрея Антонова. Кроме этого, подготовлено распоряжение о завершении стажировки на должность заместителя председателя облгосадминистрации Александра Голтвенко.

По словам Виталия Боговин, в областной власти будет работать абсолютная новая креативная команда. Представление новых заместителей состоится в ближайшее время.
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