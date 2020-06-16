Формирование новой команды: из ЗОГА собираются уволить Антонова

Председатель облгосадминистрации Виталий Боговин начинает осуществлять первые кадровые перестановки. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
Так, направлены на согласование в Кабинет Министров Украины и Офис Президента документы о согласовании освобождения от должности заместителя председателя облгосадминистрации Андрея Антонова. Кроме этого, подготовлено распоряжение о завершении стажировки на должность заместителя председателя облгосадминистрации Александра Голтвенко.
По словам Виталия Боговин, в областной власти будет работать абсолютная новая креативная команда. Представление новых заместителей состоится в ближайшее время.