Председатель Запорожской ОГА рассказал о грядущих кадровых перестановках. Видео

Глава Запорожской ОГА Виталий Боговин рассказал о возможных кадровых перестановках. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на своей странице в Facebook.
В частности, Виталий Боговин сообщил, что с должности снимут первого заместителя главы ОГА Ивана Федорова. Также он отметил, что на своей должности не останется и замглавы Владимир Тарасенко.
«Будет совершенно новая креативная команда», - сказал Боговин.
Также был уволен советник Дмитрий Попов, и уйдет с должности советник Олег Ревчук.
Напомним, что заместитель председателя ОГА Андрей Антонов также лишится должности. Документы о согласовании освобождения от должности направлены в Кабинет Министров Украины и Офис Президента.