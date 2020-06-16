Председатель Запорожской ОГА рассказал о грядущих кадровых перестановках. Видео

РепортерUA, видео Виталий Боговин в Facebook 16 Июн 2020 - 14:54

Глава Запорожской ОГА Виталий Боговин рассказал о возможных кадровых перестановках. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на своей странице в Facebook.

В частности, Виталий Боговин сообщил, что с должности снимут первого заместителя главы ОГА Ивана Федорова. Также он отметил, что на своей должности не останется и замглавы Владимир Тарасенко.

«Будет совершенно новая креативная команда», - сказал Боговин.

Также был уволен советник Дмитрий Попов, и уйдет с должности советник Олег Ревчук.

Напомним, что заместитель председателя ОГА Андрей Антонов также лишится должности. Документы о согласовании освобождения от должности направлены в Кабинет Министров Украины и Офис Президента.

 

 

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