В Запорожье в результате ДТП загорелся автомобиль: оба водителя погибли. Фото

В Запорожье на улице Хортицкое шоссе сегодня ночью, 18 июня, столкнулись два автомобиля «Daewoo Sens» и «Geely». В результате аваррии влдители автомобилей погибли на месте происшествия, один пассажир травмирован. Открыто уголовное производство.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, водитель автомобиля «Daewoo Sens», местный житель 1995 года рождения, двигаясь по улице Хортицкое шоссе, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Geely» под управлением мужчины 1985 года рождения.
В результате аварии оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия, женщина-пассажир автомобиля «Geely» жительница города Запорожья 1986 года рождения, с многочисленными телесными повреждениями доставлена в больницу.
После столкновения автомобиль «Daewoo Sens» загорелся. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.