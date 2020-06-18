В Запорожье произошла массовая драка: участники использовали слезоточивый газ

РепортерUA 18 Июн 2020 - 10:49

В Вознесеновском районе Запорожья произошел конфликт, который перерос вмассовую драку. По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает всех участников события.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 18 июня около 1:30 в полицию поступило сообщение о драке. На место происшествия выехали сотрудники Управления патрульной полиции и следственно-оперативная группа Вознесеновского отделения полиции.

Установлено, что на улице Яценко между двумя группами граждан произошел конфликт, в котором приняли участие около 40 человек. Спор дошел до применения физической силы и использования слезоточивого газа. В больницу обратились трое участников события 1990, 1988 и 1973 годов рождения с травмами различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи все они отпущены домой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование. Причины конфликта устанавливаются.

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