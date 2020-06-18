Верховная Рада поддержала президентский законопроект о референдуме в первом чтении

Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении президентский законопроект №3612 о референдуме. За решение проголосовали 252 народных депутата.
Но Рада не поддержала два других законопроекта о референдуме - №2182 по представлению лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и №3177 по представлению нардепа ОПЗЖ Василия Нимченко .
«Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- решение вопроса общегосударственного значения;
- изменение территории Украины;
- утрата силы закона Украины или отдельных его положений», - говорится в пояснительной записке.
Также проектом Закона предлагается расширить круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, в соответствии зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии. Это будет способствовать усилению легитимации решений, принятых на всеукраинском референдуме, укреплению связей институтов гражданского общества с органами государственной власти.
Проектом предлагается ввести электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования. Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования после принятия соответствующего решения ЦИК и его обнародования в газете «Голос Украины» и на официальном сайте ЦИК.
Также, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.