На запорожской Набережной изнасиловали девушку: нужны записи видеорегистраторов

В четверг, 18 июня, на улице Набережной в Вознесеновском районе неизвестные изнасиловали девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.
- Полиция обращается к водителям транспортных средств, которые 18 июня с 18.00 до 22.00 двигались по улице Набережной со стороны мостов Преображенского в направлении Дубовой рощи, предоставить записи с видеорегистраторов, - просят сотрудники полиции.
Так, с целью установления личности и задержания злоумышленника полицейские разыскивают водителей транспортных средств, в салоне которых были установлены видеорегистраторы.
Обращаться можно по телефонам: 068-451-53-98 или «102». Анонимность гарантируется.