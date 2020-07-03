ВР отправила Смолия в отставку

РепортерUA 03 Июл 2020 - 17:40

Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 3 июля, удовлетворила прошение главы Национального банка Якова Смолия об отставке. 

Внесенное президентом постановление поддержали 286 депутатов.

«Давление - это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине. Сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ», - сказал Смолий в выступлении перед голосованием.

Смолий ответил на ряд вопросов депутатов. Но на вопрос о выводе с рынка более ста банков и продажи их активов за несколько процентов от стоимости он не ответил.

Поскольку новый руководитель центробанка не назначен, временно его возглавит первый замглавы Екатерина Рожкова.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...