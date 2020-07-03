ВР отправила Смолия в отставку

Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 3 июля, удовлетворила прошение главы Национального банка Якова Смолия об отставке.
Внесенное президентом постановление поддержали 286 депутатов.
«Давление - это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение. Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине. Сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность. Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать. Чтобы президент, правительство и политики наладили эффективное взаимодействие с НБУ», - сказал Смолий в выступлении перед голосованием.
Смолий ответил на ряд вопросов депутатов. Но на вопрос о выводе с рынка более ста банков и продажи их активов за несколько процентов от стоимости он не ответил.
Поскольку новый руководитель центробанка не назначен, временно его возглавит первый замглавы Екатерина Рожкова.