Сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота. Указ об установлении даты Дня ВМС был подписан Президентом Украины 12 июня 2015 года.
Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997. В этот день на прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.
День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота «Море-96» (30 июля - 1 августа 1996), указом Президента от 17 августа 1996 года.
На первое в истории ВМС празднования Дня Военно-Морских Сил Украины в Севастополь прибыли президент Украины Леонид Кучма, члены правительства, министр обороны Украины Александр Кузьмук, народные депутаты Украины, первые командующие ВМС Украины Борис Кожин и Владимир Безкоровайный, делегации из областей Украины, звезды украинской эстрады. Празднование дня ВМС стало всенародным осмотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета в Украине. Оно показало победу не только военных моряков, а всего народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой.
Ранее сообщалось, что в этом году из-за пандемии День Военно-морских Сил в Одессе отметят в закрытом режиме. Вчера Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.