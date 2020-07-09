Жестокая месть: в Запорожье мужчина отравил двух собак бывшей жены. Фото. Видео

В Запорожье мужчина жестоко расправился с двумя овчарками, решив таким образом отомстить бывшей жене. Сейчас он угрожает экс-супруге и дочери физической расправой. Об этом РепортерUA рассказали сами пострадавшие.
Трагедия произошла вчера, 8 июля, в одном из частных домов. Данный случай шокировал и зоозащитников, и ветеринаров. Две немецкие овчарки – Линда и Шериф - начали себя очень странно вести и не могли держаться на лапах. Как оказалось, позже, собак отравил бывший муж хозяйки овчарок, который сам же ранее помогал ухаживать за ними. Поэтому собаки, доверяя и зная человека, съели из его рук отравленную еду. Животных пытались спасти всеми возможными методами в ветеринарной клинике. Увы, все усилия оказались тщетными - собаки погибли после долгих мучений.
Женщина предполагает, что у ее бывшего мужа прогрессируют психические растроства и, не исключено, что именно это и стало причиной данного поступка. Кроме того, подобные случаи происходили и раньше – он выбрасывал кошек-сфинксов и котят, которые проживают на территории дома. К счастью, некоторых удалось спасти, но дорогих котят мужчина продал.
Сейчас мужчина угрожает женщине и своей дочери физической расправой и грозит, что на месте собак скоро окажутся и они. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили РепортерUA в полиции, в течение суток дело должны внести в ЕРДР по ст. 299 УК Украины. Согласно санкции данной статьи мужчине может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.
Помочь женщине отозвались и члены Общественной организации «Запорожская зоозащитная лига».
«Как зозащитная организация мы уже проконсультировали пострадавших по процедуре подачи заявления в полицию и о дальнейших действиях. У них есть хорошая доказательная база - записи камер видеонаблюдения, работа ветеринаров. Сегодня должны получить у ветеринара справку о том, что собаки умерли от отравления, а также прикрепить официальное заключение государственного ветеринарного врача. Это будет весомым доказательством в суде. Согласно законодательству мужчине может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы. Тем более это не первый случай. Он уже с котами такое проделывал, уже было зафиксировано обращение в полицию. Кроме того, сейчас идут угрозы самой семье. Они находятся в разводе и таким образом он мстит жене и своей дочери. Погибшие овчарки были охранными собаками и может быть он поэтому их и убил, потому что они мешали подобраться к семье. Сейчас жизни женщины и ребенка угрожает опасность. Человек, который смог хладнокровно убить своих питомцев, он уже опасен для социума. Мы об этом всегда, как зоозащитники, говорим, что нельзя закрывать глаза на жестокое обращение с животными. Завтра на месте жертвы можете стать вы», – рассказала РепортерUA руководитель общественной организации Инна Позднякова.
РепортерUA продолжит следить за ситуацией и обращается к правоохранительным органам провести тщательное расследование и не дать мужчине совершить еще одно преступление.