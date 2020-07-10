Зафиксирован новый мировой антирекорд по заражению коронавирусом

РепортерUA 10 Июл 2020 - 13:39

За минувшие сутки в мире диагностировали 223 320 заражений коронавирусом. Это новый антирекорд, сообщает статистический сайт Worldometers в пятницу, 10 июля.

Так, за 24 часа в США заболели 61 067 человек, в Бразилии 42 907, в Индии 25 790, ЮАР 13 674, России 6 509 и другие. Всего новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира. Общее их количество составляет почти 12,4 млн.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 млн новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Также за сутки умерли 5 412 человек. Общее число жертв пандемии достигло 556 609 человек. При этом количество выздоровевших составляет около 7,2 млн. Активных случаев коронавируса насчитывается более 4,6 млн.

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