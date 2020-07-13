Двойняшкам с диагнозом ДЦП требуются средства на дорогостоящую реабилитацию: документы

РепортерUA 13 Июл 2020 - 12:12

Мать двойняшек Ткач Дмитрия и Ивана обращается к украинцам за помощью в реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Об этом сообщает благотворительный фонд «Мрію жити».

Мама двойняшек очень просит помочь в беде, так как у них тяжелое материальное положение. Дима и Ваня дети инвалиды с детства с тяжелым диагнозом ДЦП, спастический тетрапарез. Дети родились недоношенными на 33 неделе с весом 1800 грамм Ваня и 1500 грамм Дима. С первых дней жизни требовали медикаментозного лечения и по настоящее время в течение 12 лет постоянно лечатся во Львове и Трускавце в Козявкина.

В течение февраля 2016 года перенесли 3 тяжелые операции на тазобедренные суставы, дважды лечились во Львове в МДЛК и прошли 1 курс лечения.

В 2017 году в Киеве тоже перенесли тяжелую операцию, вынимали фиксаторы. Лечились в Одессе в санатории Хаджибей и прошли 5 курсов лечения в Трускавце в проф. Козявкина (26 курсов) после этих лечений есть значительные улучшения их здоровья. Мальчики говорят, считают, поют и читают (Дима особенно стремится к обучению), но к сожалению пока самостоятельно не ходят, есть большая надежда на полное выздоровление.

На данный момент необходим курс реабилитации в неврологической клиники Доктора Яценко на общую сумму 50 тыс. грн. Благотворительная организация обращается к украинцам с просьбой о помощи.

Перевести пожертвование можно здесь.

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