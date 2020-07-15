Запорожские нотариусы требуют доработать новый законопроект о риэлторской деятельности. Видео

В Запорожье прошла встреча специалистов в сфере недвижимости, во время которой обсудили последствия принятия законопроекта № 3618 от 09.06.2020 «О риэлторской деятельности в Украине». Запорожские нотариусы считают, что проект закона нуждается в доработке.
По словам юристов, данный законопроект вмешивается в процедуры отчуждения и передачу в аренду объектов недвижимости. Специалисты отмечают, что законопроект не может быть принят в этой редакции и его необходимо доработать.
Данный законопроект ограничивает права собственников недвижимости, так как они не могут распоряжаться своими объектами самостоятельно. Операции должны проходить только через риэлтора. Такая норма нарушает Конституцию Украины и Гражданский кодекс Украины. Также в НПУ отмечают, что монополия риэлторских услуг на рынке недвижимости лишает владельцев их права осуществлять отчуждении или передачу в наем принадлежащего им недвижимого имущества.
Профессиональные сообщества в сфере недвижимости отмечают, что с принятием этого закона граждане потеряют право распоряжаться своей собственностью, а риэлторов ограничат в их праве на труд.
По словам вице-президента АФНУ Юрия Алексеенко, каждый владелец, если захочет выставить на продажу объект, то он должен будет получить информационный паспорт объекта. А информационный паспорт объекта будет вноситься в единый реестр паспортов.
«Самостоятельно владелец не сможет обратиться напрямую в этот реестр для получения этого разрешительного документа для продажи. На сегодняшний день прописано, что только риэлторы должны вносить эту информацию в реестр информационных паспортов. И тут возникает вопрос: зачем создается еще один реестр прав собственности, если он полностью дублирует уже существующий – государственный. Держателем баз данных риэлторов станет частная компания - Национальная федерация специалистов риэлторской деятельности».
Юрий Алексеенко отметил, что в данном законопроекте прослежуется коррупционная составляющая - на сегодняшний день в Украине проходит порядка в год около 800 тыс. сделок.
«Вы представляете, какой это объем информационных паспортов? В любом случае паспорт не будет минуту в минуту выдаваться. Будет выделно какое-то время для выдачи паспорта. Это будет разная цена услуги. Умножая на 800 тыс. сделок, которые проходят в год, мы можем только представить какое количество денег уйдет в карман так называемых частных компаний. Размер штрафов за нарушение закона также будет устанавливать новосозданная фдерация», - подчеркнул Алексенко.
Свою категорическую позицию высказали и представители Нотариальной палаты Украины.
«Этот закон не то что принять, а его рассматривать нельзя, - заявила частный нотариус, глава отделения Нотариальной палаты Запорожской области Людмила Масловец. Красная нить этого закона – нарушение прав граждан. В очередной раз загоняют в финансовые рамки. Это очень накладно для наших людей. У нас рынок и так очень напряженный. Люди буквально копейки считают. После принятия законопроекта человек уже должен будет получить свой паспорт, заплатив за него деньги. Более того, собственник недвижимости без паспорта не имеет права даже выставлять рекламу или объявление о продаже собственности».
Нотариальная палата Украины требует доработать законопроект № 3618 с целью защиты прав и законных интересов граждан Украины. Сейчас продолжается сбор подписей по доработке законопроекта №3618 «О риэлторской деятельности в Украине». Петицию уже поддержали более 6 тыс. человек. Поддержать петицию можно по ссылке.
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