На территории отвалов в Запорожье грузовик рухнул с 25-метровой высоты: водитель не выжил. Фото

В Заводском районе города Запорожье в результате аварии погиб водитель грузового самосвала. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской обалсти, 14 июля водитель грузового самосвала, 1977 года рождения, двигаясь на территории шлаковых отвалов Запорожского ферросплавного завода, изменил направление движения и допустил съезд с серпантинной дороги. В результате автомобиль упал с высоты примерно 25 метров.
От полученных травм водитель грузовика погиб на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.