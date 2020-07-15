На территории отвалов в Запорожье грузовик рухнул с 25-метровой высоты: водитель не выжил. Фото

РепортерUA 15 Июл 2020 - 12:26

В Заводском районе города Запорожье в результате аварии погиб водитель грузового самосвала. По данному факту возбуждено уголовное производство. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской обалсти, 14 июля водитель грузового самосвала, 1977 года рождения, двигаясь на территории шлаковых отвалов Запорожского ферросплавного завода, изменил направление движения и допустил съезд с серпантинной дороги. В результате автомобиль упал с высоты примерно 25 метров.

От полученных травм водитель грузовика погиб на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...