Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября

Сегодня, 15 июля, депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение на 25 октября очередных местных выборов. Решение поддержали 326 парламентариев.
Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
Проектом постановления № 3809 предлагается назначить на воскресенье, 25 октября, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.
Проектом предлагается, что «выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся».
Кроме того, проектом постановления предлагается установить, что «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся».
Проектом предлагается поручить Кабинету министров в пределах полномочий принять меры по обеспечению финансирования местных выборов 25 октября за счет средств государственного бюджета Украины; Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством порядке - принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов, указанных в пункте 1 постановления, за счет средств государственного бюджета Украины.
По результатам голосования комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления № 3809 в целом с учетом предложений комитета.