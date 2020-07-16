Шевченко назначен главой НБУ

Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой НБУ. Решение приняли на утреннем пленарном заседании парламента.
Проект Постановления «О назначении Шевченко К.Е. на должность Председателя Национального банка Украины» №3857 доложил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко в выступлении рассказал о видении своей работы на этом посту.
«Во-первых, безусловно я поддерживаю политику НБУ направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы ... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. Среди них следует усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%», - сказал Шевченко.
Назначение Шевченко на должность поддержали 332 депутата.