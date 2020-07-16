Шевченко назначен главой НБУ

РепортерUA 16 Июл 2020 - 11:23

Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой НБУ. Решение приняли на утреннем пленарном заседании парламента.

Проект Постановления «О назначении Шевченко К.Е. на должность Председателя Национального банка Украины» №3857 доложил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко в выступлении рассказал о видении своей работы на этом посту.

«Во-первых, безусловно я поддерживаю политику НБУ направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы ... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. Среди них следует усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%», - сказал Шевченко.

Назначение Шевченко на должность  поддержали 332 депутата.

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