В Запорожской области останется пять районов: Рада приняла постановление

Сегодня, 17 июля, на пленарном заседании Верховной Рады депутаты поддержали проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР.
В том числе, проект предусматривает «укрупнение» районов в Запорожской области:
- Бердянский район (с административным центром в городе Бердянск) в составе территорий Андреевской сельской, Андреевской поселковой, Бердянской городской, Берестовской сельской, Коларовской сельской, Осипенковской сельской, Приморской городской, Черниговской поселковой территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;
- Васильевский район (с административным центром в городе Васильевка) в составе территорий Благовещенской сельской, Васильевской городской, Великобелозерской сельской, Водянской сельской, Днепрорудненской городской, Энергодарской городской, Каменско-Днепровской городской, Малобелозерской сельской, Михайловской поселковой, Роздольской сельской, Степногорской поселковой территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;
- Запорожский район (с административным центром в городе Запорожье) в составе территорий Беленьковской сельской, Вольнянской городской, Долинской сельской, Запорожской городской, Комышеватской поселковой, Кушугумской поселковой, Матвеевской сельской, Михайловской сельской, Михайло-Лукашивской сельской, Новониколаевской поселковой, Новоалександровской сельской, Павловской сельской, Петр-Михайловской сельской, Степненской сельской, Таврической сельской, Терноватской поселковой, Широковской сельской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;
- Мелитопольский район (с административным центром в городе Мелитополь) в составе территорий Веселовской поселковой, Кирилловской поселковой, Константиновской сельской, Мелитопольской городской, Мирненской поселковой, Новенской поселковой, Новобогдановской сельской, Нововасилевской поселковой, Новоуспеновской сельской, Александровской сельской, Плодородненской сельской, Приазовской поселковой, Семеновской сельской, Терпеньевской сельской, Чкаловской сельской, Акимовской поселковой территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;
- Пологовский район (с административным центром в городе Пологи) в составе территорий Бильмацькой поселковой, Воздвиживской сельской, Воскресенской сельской, Гуляйпольской городской, Камыш-Зорянской поселковой, Малиновской сельской, Малотокмачанской сельской, Молочанской городской, Ореховской городской, Пологовской городской, Преображенской сельской, Розовской поселковой, Смирновской сельской, Токмакской городской, Федоровской сельской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины.
Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района. Выборы депутатов районных советов ликвидированных районов, как говорится в документе, не проводятся. А полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах прекращаются в день вступления полномочий депутатов районных советов, избранных на первых выборах в районные советы в новых районах.