Во французском Нанте горел собор Петра и Павла: подробности. Фото

РепортерUA, фото Reuters 20 Июл 2020 - 10:30

Во французском Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. На месте работали расчеты пожарных, сообщает издание Le Parisien.

Пожар начался около 7:30 по местном времени (8:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым и огонь быстро распространился по зданию. На место направили более 100 пожарных. Огонь удалось локализировать. 

В результате пожара были выбиты витражи и разрушен грандиозный орган в здании собора 15-го века.

Позже стало известно, что в прокуратуре Франции инцидент с пожаром средневекового кафедрального собора Петра и Павла в Нанте рассматривают как «преступное деяние». 

Как заявил прокурор Нанта Пьер Сен, пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла мог стать следствием умышленного поджога. Также сообщается, что начальник местной пожарной службы заявил о трех очагах возгорания - на уровне большого органа, а также справа и слева от вытянутой части собора, по обеим сторонам которой стоят колонны.

Предполагается, что ущерб от пожара будет существенным, так как сильно пострадал фасад и витражи. По данным France Bleu, прокуратура Нанта завела дело о поджоге, а судебная полиция ведет занялась расследованием.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие в своем Twitter.

«После Нотр-Дама в самом сердце Нанта горит собор Святых Петра и Павла. Поддержим наших пожарных, которые рискуют ради спасения этого готического собора в городе герцогов», - отметил Макрон.

В воскресенье, 19 июля, силовики задержали мужчину, подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора. Мужчину задержали из-за «противоречий в его показаниях». Речь идет о 39-летнем мигранте, который работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара. 

По словам прокурора, на данном этапе речь идет о задержке в рамках проверки, а говорить о ее выводах пока преждевременно. Похже мужчину отпустили, а выводы о его причастности к пожару назвали преждевременными.

Сейчас идет расследование на научном и криминалистическом уровне. Просматривают видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности. Специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.

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