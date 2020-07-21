Количество погибших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

РепортерUA 21 Июл 2020 - 09:51

По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 609 198. В свою очередь, выздоровели 8 227 804 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

Всего в мире 14 655 405 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 825 153), Бразилия (2 118 646), Индия (1 118 206), Россия (776 212), а также Южно-Африканская Республика, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран Пакистан, Испания, Саудовская Аравия и Италия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (140 957), Бразилии (80 120), Великобритании (45 397), Мексике (39 485), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,644.

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