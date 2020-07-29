Правительство заменило «пакет малыша» денежной выплатой

РепортерUA 29 Июл 2020 - 15:06

Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо «пакета малыша». Средства можно получить на специальный счет в ПриватБанке, их можно будет использовать только на приобретение товаров для малыша. Такое решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 29 июля, передает РБК-Украина.

«Проектом предлагается ввести целевую компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен, гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования», - заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что на одного новорожденного ребенка правительство будет выплачивать денежную компенсацию в размере 5 тысяч гривен вместо «пакета малыша», чтобы родители самостоятельно могли покупать товары для ребенка.

Глава Минсоцполитики добавила, что на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, в которых можно быть приобрести на эти деньги только определенные товары.

Решение будет доработано в течение трех дней совместно с Министерством юстиции.

Напомним, ранее стало известно, что Минсоцполитики разработало соответствующий проект.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...