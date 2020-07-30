Маленькому запорожцу нужна помощь в борьбе со злокачественной опухолью мозга. Фото

Маленькому запорожцу Мише Гудко, которому еще не исполнилось 5 лет, нужна помощь в дорогостоящем лечении. В июне у мальчика выявили злокачественную опухоль головного мозга. Болезнь развивается очень быстро, сообщается на странице помощи Мише в Facebook.
Сейчас Миша находится в Киевском Институте онкологии, его беспокоят приступообразные судороги, при этом ребенок находится на парентеральном питании.
«В середине июня у ребенка началась постоянная рвота, из-за чего Мишу положили в Запорожскую областную клиническую детскую больницу, после диагностики на МРТ выявили опухоль размером 3 см, через несколько дней Мише стало хуже. В срочном порядке сделали операцию по шунтированию ликвора и в тяжелом состоянии перевезли в Киев сперва в институт Нейрохирургии, в надежде что образование можно прооперировать, но к большому сожалению в крови выявили высокое содержание альфапротеина, что свидетествовало что это онкология... Поставили диагноз – герминома, опухоль не операбельна т.к. оперативное вмешательство связано с большими рисками для жизни Миши. Сейчас Мишенька находится в Киевском Институте онкологии, под постоянным наблюдением врачей, на сегодняшний день проведен первый курс химиотерапии, в середине августа будет завершен второй курс по результатам которого будет определено дальнейшее лечение», - говорится в сообщении.
Семья Гудко нуждается в материальной помощи из-за дорогостоящего лечения. На сегодня положено лишь начало в борьбе Миши со страшной болезнью.
Реквизиты для помощи:
5168 7453 2191 3284 (папа Антон Гудко).