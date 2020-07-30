На трассе Киев-Чоп из-за ДТП «Лексус» разорвало напополам: погибла 16-летняя девочка. Фото

В понедельник, 27 июля, на трассе Киев-Чом в районе города Броды произошло смертельное ДТП при участии автомобиля «Лексус». Об этом на своей странице в Facebook сообщил Антон Геращенко.
«Водитель автомобиля «Лексус», 48-летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль «Нива», однако не справился с управлением, зацепил «Ниву» и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автопоездом «Рено». От столкновения с сорокатонной фурой джип «Лексус» разорвало на две части. На заднем сиденьи «Лексуса» находились две девочки-сестры - 16 и 13 лет. Старшая сестра, к сожалению, погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы», - сообщает Геращенко.
Известно, что медики Бродской ЦРЛ оказали первую ей помощь. Но в районой больнице не было того диагностического оборудования и нейрохирургов, чтоб продолжать оказывать ей помощь в достаточном объеме. Вертолетом из Киева в Броды доставили нейрохирурга и анестезиолога института Нейрохирургии имени Ромоданова. В ходе консилиума было принято решение о том что транспортировка в Киев целесообразна и оправдана несмотря на риски.
Вертолетом ГСЧС девочку доставили в Киев в институт нейрохирургии. Состояние девочки остаётся стабильно тяжелым, но врачи продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение.
Водитель автомобиля «Лексус» получил ряд тяжёлых травм, но его жизнь вне опасности. Мама девочек, которая сидела на переднем сидении, чудом осталась жива и не получила серьёзных телесных травм.