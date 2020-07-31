В этом году откроется движение транспорта на запорожских мостах. Фото

На автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье продолжаются основные строительно-монтажные работы. Турецкая кампания «ONUR» работает на запорожских мостах три месяца. Сегодня ход выполнения строительных работ проверил председатель облгосадминистрации Виталий Боговин.
За три месяца выполнены подготовительные работы, построен городок для строителей и асфальтобетонный узел. Также приобретены металлические конструкции для последующего монтажа. Сегодня на строительстве работает около 200 человек и 30 единиц тяжелой техники. Планируется, что уже в августе будет задействовано около 300 работников, работы будут проводиться круглосуточно.
Перед генподрядчиком поставлена задача достроить в этом году мост через Старый Днепр, который соединит Хортицкий район и остров Хортицу. В этом году планируется запустить движение транспорта на по верховой части мостов. В этом году на строительство мостов предусмотрено финансирование 3,7 млрд грн.
Представители турецкой компании Onur Taahhut Tasimacilik Insaat рассказали, что первоочередная задача мостостроителей в текущем году - реализовать первый этап строительства первой очереди. Он включает обеспечение проезда с Правобережной части города через р. Днепр.
Согласно договора срок завершения работ - 2024 год. Но в условиях стабильного финансирования, которое есть сейчас, подрядчик пообещал завершить строительство запорожских мостов за 2 года.