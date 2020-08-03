Стали известны подробности захвата заложников в киевском банке

Мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
«Полиция оцепила место операции. Сейчас с преступником ведутся переговоры. Мы требуем, чтобы он сдался. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал интервью. Ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний момент мы еще не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцка, где оно точно было», - сказал Геращенко.
Также стало известно, что это гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.
«По предварительной информации, лицом, которое грозит террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года ннародження. Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него есть настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ», - отметил он.