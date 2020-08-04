В Сумах подростки изнасиловали шестилетнего мальчика: местные жители вышли на протест. Фото

РепортерUA, фото 0542 04 Авг 2020 - 16:36

В Сумах группа подростков изнасиловала шестилетнего мальчика, из-за чего местные жители перекрыли железную дорогу в районе улицы Добровольной. Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Также жители микрорайона обвиняли подростков в воровстве и нападении на пенсионеров.

Как рассказали в полиции, акция протеста состоялась 31 июля. На место происшествия выехали представители областного руководства ГУНП и городского отдела полиции, чтобы пообщаться с участниками митинга.

В отношении трех подростков правоохранители сперва открыли уголовное производство по статье «хулиганство». Однако позже переквалифицировали на «изнасилование». В рамках криминального производства правоохранители назначили ряд экспертиз.

«Установлены трое подростков в возрасте 13-14 лет, и на родителей двух из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП). Выясняются личности еще двух несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители», – говорится в сообщении.

Из-за издевательств над мальчиком педагоги обращались в полицию еще в феврале, об этом во время аппаратного совещания рассказала заместитель начальника управления образования Татьяна Дрига. По ее словам, полиция тогда не отреагировала соответствующим образом.

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