Новые подробности взрыва в Бейруте: число погибших приближается к 80

В Бейруте в результате серии взрывов погибли 78 человек. Кроме того, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 4 тысячи человек. Об этом сообщает Аljazeera.
Отметим, что взрыв был такой силы, что ударные волны причинили вред даже на окраинах столицы. Чиновники связали взрыв с примерно 2700 тоннами конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту в течение шести лет.
После взрыва президент Ливана Мишель Аун собрал Высший совет обороны страны.
По итогам заседания Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели. Всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.
Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми сообщил, что в порту Ливана взорвалась крупная партия аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов.
По данным местных СМИ, министерство получало доклад об угрозе хранения в гавани груза взрывоопасных веществ еще четыре месяца назад, однако никакие надлежащие меры предприняты не были. Причиной детонации селитры могло стать короткое замыкание.
Отметим, что среди пострадавших при взрыве в Бейруте есть и сотрудники ООН. Как сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.
Президент Украины выразил соболезнования в связи со взрывами в Бейруте.
Об этом Зеленский написал в Twitter. «Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым», - написал глава государства.