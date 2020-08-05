В Бейруте подтвердили гибель более 100 человек

РепортерUA 05 Авг 2020 - 10:23

В результате взрыва в Бейруте уже подтверждена гибель более 100 человек, сообщает телеканал Sky News Arabia в среду, 5 августа, со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста

Число пострадавших превысило 4 тысячи.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, пожар в порту до сих пор не потушен.

В районе порта дежурят отряды ливанской армии. Все дороги, ведущие к гавани, заблокированы.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Губернатор города Марван Аббуд сообщил телеканалу OTV, что не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания в порту.

По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи. 

 

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...