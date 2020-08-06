«Благодарность» за службу: счет запорожской военнослужащей заблокировали пока она воюет в ООС. Фото

Пока 19-летняя жительница Запорожья защищает государство в зоне ООС, исполнительная служба незаконно наложила арест на ее зарплатную карту. Девушку никто даже не предупредил о том, что у нее возник долг за обучение в военной академии. Она решила оставить учебу и заключить контракт с Вооруженными силами Украины, чтобы пройти службу в действующей армии. Но именно так ее решили «отблагодарить», оставив без средств на существование. О своей истории девушка рассказала корреспонденту РепортерUA.
Виталине Болотиной недавно исполнилось 19 лет. В августе 2018 года девушка по собственному желанию поступила на первый курс Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Но в мае 2019 года решила сначала пройти службу в действующей армии, а после этого закончить свое обучение в академии. В августе 2019 года, когда девушке исполнилось 18 лет, она подписала контракт с Министерством обороны на прохождение воинской службы.
– Я решила пойти на службу, потому что понимаю, что не смогу сидеть сложа руки и смотреть по телевизору, как погибают наши парни и как они воюют за нас, – рассказывает девушка. – Родители поддержали мой выбор. Страха идти служить не было. Я знала, куда я иду. Это было все осмысленно. Я решила проявить инициативу и пойти служить добровольцем. Тем более, что мне нравится военная сфера. Это очень интересно, здесь каждый день чему-то учишься. Первый раз я пошла учится в 17 лет в академию им. Сагайдачного. После 10 месяцев обучения решила отправится на службу в ООС. Для этого пришлось дождаться пока мне исполнится 18 лет. Попала я в очень хорошую артиллерию, а именно в 93-ю механизированную бригаду. Была связистом в минометной батарее, сейчас командир хозяйственного отделения.
Девушка участвует в операции ООС с декабря 2019 года и по сегодняшний день. Но в октябре 2019 года академия решила через суд взыскать с Виталины стоимость ее обучения на первом курсе и обратилась в Запорожский окружной административный суд, по решению которого с нее взыскали 40,5 тыс. грн. Решение суда было подано на исполнение в Коммунарский отдел государственной исполнительной службы уже в марте 2020 года, когда Виталина находилась в ООС.
Наша «доблестная» исполнительная служба не решила заморачиваться и наложила арест на ее зарплатную карту, на которую она получала зарплату от воинской части, где проходит службу, тем самым фактически лишив ее средств к существованию.
– В академии дали о себе знать в 2020 году. Исполнительная служба заблокировала счет, я об этом узнаю в июне, когда мне пришло смс-сообщение от банка о том, что счет арестован. Я начинаю звонить во все инстанции, службы. Сообщила о том, что это моя зарплатная карта и они не имели ниикакого права ее блокировать. Более того, мне даже не позвонили, никакого предупредительного письма не выслали. В результате с меня требовали выплату 40 тыс. гривен за обучение: то есть за форму, которую я им сдала, за то, что меня государство обеспечивало едой, горячей водой. Хотя мы постоянно мылись в холодной воде. К людям там относятся очень плохо, даже к контрактникам. Я училась на младшего сержанта, мне насчитали 40 тысяч гривен долга, а контрактникам, которые со мной покинули обучение, насчитали по 100 тысяч. Все в основном уходят оттуда потому, что там плохое отношение. Там людей доводят до того, что у них не выдерживает психика. Уходят даже те, которым остался всего год до выпуска.
В соответствии с действующим законодательством Виталина обратилась к госисполнителю с заявлением о снятии ареста с зарплатной карточки, и вернуть взыскание на ее заработную плату. В этом случае удержание проводилось бы размере не превышающим 20% от зарплаты, что позволило бы и выполнять решение суда и ей как-то существовать.
Но исполнительная служба проигнорировала ее обращение. После этого девушка обратилась в Запорожский окружной административный суд. В результате 21 июля 2020 года суд принял решение признать бездействие исполнительной службы по ее обращению незаконным, и обязал снять арест с зарплатной карточки.
Виталине осталось два года до окончания службы по контракту. В дальнейшем она намерена продолжить служить. Девушка надеется, что в нашем государстве начнут ценить по-настоящему тех людей, которые готовы отдать свою жизнь за защиту своей страны.