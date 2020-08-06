Министерство юстиции Украины сегодня начало распродажу тюрем

РепортерUA 06 Авг 2020 - 12:19

Министерство юстиции Украины сегодня начало распродажу тюрем. Первым объектом стало помещение Ирпенского исправительного центра в поселке Коцюбинское. Об этом сообщается на Facebook-странице Минюста.

«Мы начинаем большую распродажу тюрем. И первым объектом, который мы предлагаем приобрести бизнесу, является Ирпенский исправительный центр (№132) в пгт Коцюбинское. Площадь зданий - 24 тыс м2, расположенных на земельном участке площадью более 8 га. Расстояние от Киева - всего 2,8 км. На объекте имеются водоснабжение, канализационная сеть и электроснабжение», - говорится в сообщении.

Как отметил глава министерства Денис Малюська, вырученные средства от продажи объекта будут разделены на две части. Часть пойдет на развитие нового тюремной инфраструктуры, другая часть - пополнит государственный бюджет.

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