В Запорожской области девушка убивала животных и выкладывала видео в сеть. Фото

В Запорожской области девушка снимала убийства животных и выкладывала видео в социальные сети. Кроме того правоохранители изъяли материалы порнографического характера, которые она распространяла в Интернете.
Как сообщили в пресс-служе ГУ НПУ в Запорожской области, 13 июля в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Интернете девушка создала страницу с фото- и видеоматериалами порнографического характера. По данному факту было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
В дальнейшем выяснилось, что страницу создала 24-летняя жительница Вольнянска. Девушка выкладывала на свою страницу в социальных сетях, доступ к которым запрещен на территории Украины, откровенные фото порнографического характера.
Вчера, 5 августа, правоохранители провели обыск в ее доме. По его результатам полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые содержали достаточно материалов порнографического характера, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Также, во время проведения обыска работники полиции обнаружили фото- и видеоматериалы жестокого обращения с животными: пытки и убийства. Их девушка также распространяла в социальных сетях.
Изъятое направлено на компьютерно-техническую экспертизу в Запорожского научного-исследовательского экспертно-криминалистического центра. Действия девушки квалифицированы по признакам уголовного преступления ч.1 и ч.2 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины и ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.