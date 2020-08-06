В разных районах Киева нашли фрагменты расчлененного тела мужчины

РепортерUA 06 Авг 2020 - 13:26

В разных районах Киева обнаружили фрагменты расчлененного тела мужчины. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на УНН

В совершении убийство подозревается знакомая мужчины. Женщину задержали, когда она пыталась сжечь в костре на территории лесопарковой зоны человеческие конечности.

После задержания  полиция провела осмотр в одном из домов по улице Березняковской. В холодильнике была обнаружена голова, туловище, а в морозильной камере - внутренние органы мужчины. В дальнейшем было установлено, что покойный - владелец квартиры, в которой проводился обыск.

Известно, что подозреваемая на момент задержания находился в неадекватном состоянии и объяснений не предоставляла.

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