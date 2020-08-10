Стали известны подробности стрельбы в Запорожье: пострадавший в тяжелом состоянии. Видео

РепортерUA 10 Авг 2020 - 11:57

Вчера вечером, 9 августа, около девяти часов вечера в Днепровском районе Запорожья стреляли в человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции во главе с руководством и работники отдела криминальной полиции.

Оперативники установили, что около 20:40 на улице Добробутной, возле одного из торговых центров города, между мужчиной и женщиной (оба 1971 годарождения) произошла ссора из-за парковки. Словесная перепалка привела к тому, что женщина брызнула мужчине в глаза из слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Женщина по телефону вызвала на помощь сына.

27-летний парень схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе «Volkswagen», который принадлежит обидчику его матери. В ответ на это владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону молодого человека. Последний в ходе драки нанес оппоненту удары по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.

Сотрудники криминальной полиции задержали мужчину на месте совершения преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время состояние его остается стабильно тяжелым.

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