Мининфраструктуры подготовило законопроект о легализации такси: подробности

Минситерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект о легализации такси. Нормативный документ будет нормировать работу таксистов и объяснит, чего ждать отечественным пассажирам в случаи его одобрения. Об этом подробно сообщает УНН со ссылкой на представителя Ассоциации легальных перевозчиков Александра Дьяченко.
На сегодня в Украине действует ряд платформ для заказа поездок. Вроде Uber, Bolt, Uklon. Последние берут на себя ответственность за жизнь и здоровье пассажиров двумя путями.
«Первый - это договор публичной оферты, который заключает каждый пользователь, устанавливая мобильное приложение, и, соответственно, соглашаясь с правилами, которые предлагает платформа. Это, скажем так, рамочный и основной документ. Второй - опция страхования пассажиров, которая заработала в Украине где-то 1,5 года назад. То есть, вдруг что-то случилось, то пассажир и водитель могут рассчитывать на выплату в 1 млн грн. Это об ответственности, которая есть и работает сегодня», - рассказал Александр Дьяченко.
В этой части работа украинского рынка пассажирских перевозок в определенной степени нормирована. Профильное министерство предлагает решить главную проблему - вывести из тени.
«Законопроект должен легализовать работу водителей, потому что это действительно проблема. В то же Uber или Uklon могут прийти водители как лицензии, так и без. И все будут работать на равных условиях. А основная задача законопроекта - сделать так, чтобы все водители были легальные», - добавил он.
Детенизация такси будет происходить в два этапа. Во-первых, создадут реестр водителей.
«Предприниматели, которые уже имеют лицензию, будут зачислены в реестр автоматически. Для тех, кто сегодня без документов - для них будет предусмотрена упрощенная процедура покупки патента. Дополнительно к патенту каждый водитель должен будет иметь страховой полис на случай ДТП. Согласно законопроекту, страховой полис должен иметь каждый водитель», - пояснил эксперт.
Стоимость патента составляет около 5 тыс. грн. Его нужно будет обновлять раз в год.
«Эта сумма - посильная для каждого водителя. Законодатель хочет легализовать рынок таким образом, чтобы он был конкурентоспособным, и чтобы патент был реально получить, не давая при этом взяток», - пояснил Дьяченко.
В Ассоциации легальных перевозчиков одобрительно оценивают намерения министерства упорядочить работу такси. Дяченко говорит, что этот вопрос надо решать «на вчера».
Критиковать законопроект могут разве что представители так называемого Профсоюза таксистов и Украинской таксомоторной ассоциации, говорит Дьяченко.
«Например, Профсоюз таксистов - это мертвая организация, которая в течение последних 10 лет противится всем инициативам по упорядочению работы рынка. Это где-то 2-5% рынка, занимающих позицию «против всех», но ничего конкретного взамен не предлагают. Единственное - они хотят, чтобы из страны выгнали их конкурентов, и тогда мол у них все будет хорошо», - пояснил он.