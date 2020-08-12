Минздрав меняет критерии определения карантинных зон

В Министерстве здравоохранения объединят некоторые критерии, которыми руководствуются при определении зоны карантина того или иного региона. Об этом на брифинге в среду, 12 августа, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Он отметил, что динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.
«Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности», - сказал Степанов.
Глава Минздрава добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.
«Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли», - сказал он, добавив, что соответствующие предложения внесли на рассмотрение правительства.