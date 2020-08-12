На острове Маврикий произошел разлив нефти. Фото

РепортерUA, фото ЕРА 12 Авг 2020 - 20:44

На острове Маврикий продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефти в районе коралловых рифов, сообщает Интерфакс.

Утечка произошла 25 июля с японского сухогруза MV Wakashio, который шел под панамским флагом. На борту танкера было около 4 тысяч тонн топлива.

Экологи предупреждают, что от загрязнения могут погибнуть тысячи животных и рыб, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики острова.

Спасатели опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большему разливу нефти.

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