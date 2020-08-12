На острове Маврикий произошел разлив нефти. Фото

На острове Маврикий продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефти в районе коралловых рифов, сообщает Интерфакс.
Утечка произошла 25 июля с японского сухогруза MV Wakashio, который шел под панамским флагом. На борту танкера было около 4 тысяч тонн топлива.
Экологи предупреждают, что от загрязнения могут погибнуть тысячи животных и рыб, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики острова.
Спасатели опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большему разливу нефти.