Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС

РепортерUA 17 Авг 2020 - 15:09

Депутаты Европарламента объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Также они призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Об этом со ссылкой на совместное заявление партий Европарламента пишет ТАСС.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», - сказано в сообщении.

Евродепутаты осудили действия власти Беларуси, призвали к освобождению всех задержанных, а также поддержали решение глав МИД стран ЕС о введении индивидуальных санкций против «лиц, ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов». В заявлении также сказано, что отношения Евросоюза с Минском должны быть пересмотрены в связи с ситуацией в республике. 

«Призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении», - сказано в сообщении.

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