Полиция Нидерландов расследует возможный шпионаж за военным атташе РФ

Министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ведомство поступила информация о найденной аппаратуре слежения в автомобили военного атташе РФ. Полиция начала расследование. Об этом сообщает NOS.
Дополнительных подробностей дела министр не привела, учитывая продолжающееся расследование.
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Нидерландов в связи с находкой. Там заявили, что установка шпионского оборудования на автомобиле российского дипломата не идет на пользу и без того сложным отношениям с Нидерландами.
Оллонгрен заявила, что у Нидерландов своя «история с Россией» за катастрофу MH17.
«Я думаю, что это всегда играет определенную роль в наших отношениях с Россией», - отметила она.