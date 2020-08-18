В Славянске обнаружено массовое захоронение убитых в 2014-м году. Фото

РепортерUA, фото полиции 18 Авг 2020 - 19:32

Полиция в Славянске обнаружила захоронение с неопознанными телами при расследовании гибели граждан в 2014 году в результате вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило министерство внутренних дел.

По предварительным данным, останки принадлежат погибшим во время захвата Славянска незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. 

Образцы ДНК тел будут направлены в Киев для молекулярно-генетических экспертиз для установления личности погибших.

Захоронение находилось на территории кладбища в Славянске. На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

 

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