Фоторепортаж: как в Мали происходит военный мятеж

РепортерUA, фото EPA/UPG 19 Авг 2020 - 10:52

В Мали военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе. Они доставлены на армейскую базу Кати. Об этом сообщает EuroNews.

Военный переворот возглавили полковники Малик Дьяу и генерал Садио Камара. Политический кризис в Мали в последние месяцы усилился на фоне массовых выступлений антиправительственной оппозиции.

По данным правозащитников, в июле в столкновениях погибли не менее 14 человек. В среду на экстренном заседании ситуацию в Мали обсудит Совбез ООН.

По сообщению BBC, после захвата военного лагеря мятежники пошли маршем на столицу. Они взяли штурмом резиденцию президента, где находился также премьер-министр, и арестовали обоих.

Арестованы также сын президента, несколько министров, включая глав Минфина и МИД, спикер парламента и высокопоставленные генералы. Мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

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