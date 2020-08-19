Фоторепортаж: как в Мали происходит военный мятеж

В Мали военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе. Они доставлены на армейскую базу Кати. Об этом сообщает EuroNews.
Военный переворот возглавили полковники Малик Дьяу и генерал Садио Камара. Политический кризис в Мали в последние месяцы усилился на фоне массовых выступлений антиправительственной оппозиции.
По данным правозащитников, в июле в столкновениях погибли не менее 14 человек. В среду на экстренном заседании ситуацию в Мали обсудит Совбез ООН.
По сообщению BBC, после захвата военного лагеря мятежники пошли маршем на столицу. Они взяли штурмом резиденцию президента, где находился также премьер-министр, и арестовали обоих.
Арестованы также сын президента, несколько министров, включая глав Минфина и МИД, спикер парламента и высокопоставленные генералы. Мятежниками руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.