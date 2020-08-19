Владимир Зеленский прибыл в Запорожье. Фотофакт

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Президент ознакомится с ходом реализации в области программы «Большое строительство», - говорится в сообщении.
Он также обсудит вопрос строительства в Запорожье автотранспортной магистрали через Днепр и встретится с ветеранами боевых действий.
Подробности визита и видеорепортаж с места событий ожидайте позже на РепортерUA.