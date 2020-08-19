Владимир Зеленский прибыл в Запорожье. Фотофакт

РепортерUA, фото Офис президента 19 Авг 2020 - 11:15

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область. Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Президент ознакомится с ходом реализации в области программы «Большое строительство», - говорится в сообщении.

Он также обсудит вопрос строительства в Запорожье автотранспортной магистрали через Днепр и встретится с ветеранами боевых действий.

Подробности визита и видеорепортаж с места событий ожидайте позже на РепортерUA.

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