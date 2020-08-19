Зеленский дал месяц запорожским силовикам на решение проблемы с оборотом наркотиков в Запорожье. Видео

Сегодня, 19 сентября, во время официального визита президента Украина Владимира Зеленского в Запорожскую область, жители областного центра пожаловались главе государства на безнаказанность распространителей наркотиков и «закладок».
По мнению местных жителей, правоохранители делают слишком мало для того, чтобы искоренить незаконный оборот наркотиков.
Поэтому, во время общения с запорожскими правоохранителями, Владимир Зеленский дал прокуратуре, Службе безопасности и полиции области месяц на то, чтобы показать работу и реальный результат в этом направлении. Отчет глава государства ожидает в сентябре.
Ранее во время представления нового председателя облгосадминистрации Виталия Боговина министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что борьба с бандитскими группировками в Запорожском регионе является ключевым вопросом для обеспечения достойного качества и безопасности жизни граждан. Во время выступления каждый из спикеров отметил, что главные проблемы Запорожского региона связаны с бандитизмом.
Напомним, РепортерUA неоднократно писал о проблеме распространения наркотиков в Запорожье. Также мы рассказывали о том, кто оставляет «надписи смерти» на запорожских домах, сколько за это платят и как работают наркоторговцы.