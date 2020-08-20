Умер украинский ученый Борис Патон

Выдающийся украинский ученый Борис Патон умер вчера, 19 августа, в возрасте 101 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.
И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», - пишет глава страны.