Чиновницу запорожской миграционной службы задержали за «торговлю» украинским гражданством. Фото

Следователи теруправления ГБР в Мелитополе задержали чиновницу Управления Государственной миграционной службы Украины в Запорожской области после получения взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщае пресс-служба ГБР.
По данным следствия, чиновница требовала и получила от мужчины неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США. За деньги она обещала принять решение о выдаче гражданства Украины лицу, у которого его не было.
Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки.
Ранее следователи ГБР задокументировали факт получения 4000 гривен неправомерной выгоды за изготовление документов, необходимых для получения паспортов граждан Украины для выезда за границу.
Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении, отстранении от занимаемой должности, а также избрании в отношении нее меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.