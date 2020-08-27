У организаторов B2B Jewelry провели обыски: вкладчики потеряли 250 млн долларов. Фото

РепортерUA 27 Авг 2020 - 19:48

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность финансовой пирамиды, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам удалось присвоить выше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Об этом сообщает СБУ.

Сейчас деятельность пирамиды заблокирована. По данным ведомства, с 2019 года организаторы «пирамиды» купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.

Сегодня, 27 августа, правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.

Решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о совершении преступления группой лиц, финансовое мошенничество и отмывание доходов (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины). На фото видно, что силовики пришли в офис компании B2B Jewelry.

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