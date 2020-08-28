В Украине новый рекорд по количеству случаев коронавируса: почти 2,5 тыс. за сутки

В Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 114 497 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 438 инфицированных, что является новым рекордом.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 451 человек, из них 48 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 55 083 человек, за сутки - 866.