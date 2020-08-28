Руководство запорожского сельскохозяйственного предприятия подозревают в хищении более 6 млн грн. Фото

В Запорожье СБУ разоблачила сделку по хищению государственных средств, выделенных на засев и обработку земель государственного сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что в этом году руководство филиала заключило ряд договоров с коммерсантами на засев земель госпредприятия и ее обработки. По предварительным данным следствия, коммерсанты по «согласию» чиновников значительно завысили стоимость материалов и объемы выполненных работ, в результате чего госпредприятию нанесены миллионные убытки.
Для предотвращения убытков госпредприятия, по инициативе СБУ, на урожай 2020 года наложен арест. Однако, несмотря на решение суда, коммерсанты продолжили незаконный сбор.
Правоохранители пресекли противоправную деятельность и изъяли более 600 тонн незаконно собранных сельхозкультур. По предварительным оценкам специалистов их стоимость составляет более 6 млн гривен.
Сейчас назначен ряд судебных экспертиз для установления полной суммы убытков причиненных государству.
В ходе проведения 9 одновременных обысков в помещениях государственного предприятия, коммерческой структуры и по месту жительства фигурантов дела оперативники изъяли бухгалтерскую документацию, средства связи и другие вещи, которые будут приобщены к материалам дела.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на технику.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.