В Запорожской области пьяный водитель сбил трех пешеходов: девушка погибла, двое подростков в больнице. Фото

В селе Константиновка (Мелитопольский район) пьяный водитель сбил трех пешеходов. В результате аварии одна женщина погибла.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авари произошла 1 сентября около 22:40 на улице Центральной. Водитель автомобиля «ВАЗ-21093» сбил трех пешеходов, которые двигались по обочине навстречу по ходу движения автомобиля. В результате ДТП один из пешеходов, 27-летняя девушка от полученных телесных повреждений погибла на месте. Двое подростков, 15-летняя девушка и 14-летний парень получили тяжелые телесные повреждения. Медики «скорой» доставили подростков в больницу. В настоящее время их состояние остается стабильно тяжелым. Все пострадавшие - жители села Константиновка Мелитопольского района.
Сотрудники полиции задержали водителя на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным медиков, нарушитель - житель Мелитопольского района 1988 года рождения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,12 промилле).
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону: (0619) 44-80-02; (0619) 42-66-61, 067613 83 15 или «102».