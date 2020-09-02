В Запорожье будут судить заместителя директора «Дубовой рощи», где 8 марта погибла девочка. Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве, предусмотренном ч. 2 ст. 275 УК Украины («Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений»).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 11 марта сообщили о подозрении заместителю директора по техническим вопросам Центрального парка культуры и отдыха. Досудебное следствие по указанному производстве завершено.
Обвинительный акт направлен в Жовтневый районный суд Запорожья для рассмотрения по существу.
Как сообщал РепортерUA ранее, 21 августа Орджоникидзевский районный суд Запорожья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста экс-директору парка культуры и отдыха «Дубовая роща» Олегу Комаренко. Судья постановила взять экс-директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко под ночной домашний арест с 21 августа по 17 октября.
Напомним, что 8 марта 2020 года в парке культуры и отдыха «Дубовая роща» на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.